Едвард Сноуден хоче отримати громадянство Росії

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Едвард Сноуден, колишній співробітник Агентства національної безпеки США, заявив, що разом зі своєю дружиною Ліндсі планує отримати громадянство Росії.

Про це він написав у Твіттер.

Після років розлуки з батьками моя дружина та я не маємо бажання розлучатися з нашим сином. Тому в цю епоху пандемії і закритих кордонів ми подаємо на подвійне громадянство США та Росії, — наголосив Сноуден.

За його словами, вони з дружиною виховуватимуть сина на американських цінностях. Також подружжя Сноуденів очікує того дня, коли зможе повернутися до США та возз'єднатися зі своєю родиною.

Нагадаємо, у 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб щодо стеження по всьому світу. Публікації на цю тему викликали широкий резонанс. У США йому заочно висунули обвинувачення у шпигунстві та викраденні державних даних.

Сноуден спочатку втік із США до Гонконгу. А 26 червня 2013 року переїхав до Росії. Він отримав тимчасовий притулок в Росії за умови, що він припинить дії проти американського уряду. Через рік Сноуден отримав в РФ трирічну посвідку на проживання.