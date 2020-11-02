Гривна упала до двухлетнего минимума. Фото: epravda.com.ua

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Ракурс

Официальный курс гривны на вторник, 3 ноября, установил Национальный банк Украины (НБУ). Гривна снова подешевела по отношению к иностранным валютам.

Завтра доллар в Украине будет стоить 28 грн 58 коп. Это на 13 копеек выше по сравнению с понедельником. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В понедельник на открытии межбанка курс продажи доллара был на отметке 28 грн 53 коп. Менее чем за час до закрытия доллар продавался по 28 грн 62 коп.

Таким образом, доллар подорожал до максимума более чем за два года. Последний раз гривна так дешевела 5 сентября 2018 года — тогда за 1 долл. нужно было отдать 28 грн 49 коп.

В то же время, как считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, при сохранении политики невмешательства регулятора нынешний тренд на снижение гривны в октябре уже замедлился по сравнению с сентябрем. Он может скоро окончательно выдохнуться после активизации экспорта аграрной продукции и увеличение валютной выручки аграриев.

В пользу гривни может пойти и снижение цен на нефть, если оно продолжится. Это приведет к удешевлению импортируемых энергоносителей. В начале ноября нефть уже снизилась до уровней конца мая, — считает аналитик.

Аналитики прогнозируют, что в дальнейшем доллар будет торговаться в диапазоне 27 грн 90 коп — 29 грн.

Напомним, накануне доллар подорожал до максимума более чем за два года.