Трамп каже, що переміг на виборах президента США

https://racurs.ua/ua/n146007-tramp-kaje-scho-peremig-na-vyborah-prezydenta-ssha.html

Ракурс

Дональд Трамп, чинний американський президент та кандидат від Республіканської партії, оголосив про свою перемогу на президентських виборах США, хоча підрахунок голосів ще триває.

Про це Трамп заявив під час брифінгу у Білому домі, пише «Європейська правда».

Ми готувалися до великого святкування. Ми все виграли. Результати сьогодні ввечері були феноменальними… Чесно кажучи, ми таки виграли ці вибори, — сказав Трамп.

Він також нагадав про те, що за підрахунками голосів, він здолав свого суперника демократа Джо Байдена у Флориді, Джорджії, Північній Кароліні та Огайо.

Ми виграли Техас із перевагою 700 тис. голосів, і вони навіть не включають це в підсумки. Ми все вигравали. І раптом це було скасовано, — сказав Трамп, однак незрозуміло, що він мав на увазі.

Трамп також заявив, що звернеться до Верховного суду США у зв’язку з ситуацією на виборах. Він стверджує, що над американським народом здійснюється «велике шахрайство», однак також не пояснив про що йдеться. Після цього виступив віце-президент Майк Пенс, який заявив, що «ми на шляху до перемоги, і ми знову зробимо Америку великою».

Раніше адміністрація соцмережі Twitter позначила як «оманливий» допис Трампа про те, що він перемагає на виборах президента, але його перемогу можуть вкрасти.

Ми перемагаємо з відривом, але вони намагаються вкрасти результати виборів. Ми ніколи не дозволимо їм це зробити. Після закриття виборчих дільниць голосувати не можна!, — йдеться у другому дописі Трампа.

Twitter приховав зміст повідомлення у стрічці Трампа, додавши попередження: «Частина або весь вміст цього твіту є спірним і може вводити в оману щодо участі у виборах».

У заявах Трампа щодо вкрадених результатів волевиявлення можливо йдеться про підбиття підсумків дострокового голосування (частина американців вже давно проголосували поштою). День голосування у США відбувся у вівторок, однак через пандемію 95 млн американців проголосували заздалегідь. Явка на цих виборах президента США може побити усі американські рекорди.

Вибори президента США — коли оголосять переможця?

Результати президентських виборів у США повинні підбити до 8 грудня. До цієї дати можна рахувати голоси, а також брати участь в будь-яких судових процесах, що стосуються підрахунку голосів. 14 грудня у США відбудеться голосування Колегії виборників — вони збираються разом і голосують в своїх штатах і окрузі Колумбія. Кожен зі штатів має фіксовану кількість виборників, причому найбільше виборців в найбільш густонаселених штатах. Наприклад, у Каліфорнії 55 електоральних голосів, Флориді і Нью-Йорку — по 29, а Техасі — 38. Два малонаселених штати — Мен з чотирма виборниками і Небраска з п’ятьма — дотримуються іншої системи. Там голоси виборників розподіляються залежно від результатів в окремих виборчих округах і загального голосування в масштабі штату, що може стати вирішальним фактором, якщо голоси розподіляться майже порівну. Виборники голосують безпосередньо на дільницях, заповнюючи два паперові бюлетені: за президента і віце-президента. Сертифікати з результатами їхнього голосування необхідно доставити представникам різних гілок влади до 23 грудня.

Переможцю потрібно отримати більшість в 270 голосів з Колегії виборників, що складається з 538 осіб. У всіх штатах, окрім двох, переможець загального голосування отримає голоси всіх вибірників.

6 січня 2021 року відбудеться засідання Конгресу щодо підрахунку голосів на виборах президента США. На засіданні Конгресу оголошується результат виборів. Для цього Сенат і Палата представників збираються о 13.00 (20.00 за Києвом) в Капітолії.