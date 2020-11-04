Трамп заявил о победе на выборах президента США

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Ракурс

Дональд Трамп, действующий американский президент и кандидат от Республиканской партии, объявил о своей победе на президентских выборах США, хотя подсчет голосов еще продолжается.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, пишет «Европейская правда».

Мы готовились к большому празднованию. Мы все выиграли. Результаты сегодня вечером были феноменальными… Честно говоря, мы все-таки выиграли эти выборы, — сказал Трамп.

Он также напомнил о том, что согласно подсчетам голосов, он одолел своего соперника демократа Джо Байдена во Флориде, Джорджии, Северной Каролине и Огайо.

Мы выиграли Техас с преимуществом в 700 тыс. голосов, и они даже не включают это в итоги. Мы все выигрывали. И вдруг это было отменено, — сказал Трамп, однако непонятно, что он имел в виду.

Трамп также заявил, что обратится в Верховный суд США в связи с ситуацией на выборах. Он утверждает, что над американским народом осуществляется «крупное мошенничество», однако также не объяснил о чем идет речь. После этого выступил вице-президент Майк Пенс, который заявил, что «мы на пути к победе, и мы снова сделаем Америку великой».

Ранее администрация соцсети Twitter обозначила как «обманчивое» сообщение Трампа о том, что он побеждает на выборах президента, но его победу могут украсть.

Мы побеждаем с отрывом, но они пытаются украсть результаты выборов. Мы никогда не позволим им это сделать. После закрытия избирательных участков голосовать нельзя!, — говорится во втором заметке Трампа.

Twitter скрыл содержание этого сообщения в ленте Трампа, добавив предупреждение: «Часть или все содержимое этого твита является спорным и может вводить в заблуждение об участии в выборах».

В заявлениях Трампа об украденных результатах волеизъявления возможно речь идет о подведении итогов досрочного голосования (часть американцев уже давно отдали свои голоса по почте). День голосования в США состоялся во вторник, однако из-за пандемии 95 млн американцев проголосовали заранее. Явка на этих выборах президента США может побить все американские рекорды.

Выборы президента США — когда объявят победителя?

Итоги президентских выборов в США должны подвести до 8 декабря. До этого времени можно считать голоса, а также участвовать в любых судебных процессах, касающихся подсчета голосов. 14 декабря в США состоится голосование Коллегии выборщиков — они собираются вместе и голосуют в своих штатах и округе Колумбия. Каждый из штатов имеет фиксированное число выборщиков, причем больше всего избирателей в наиболее густонаселенных штатах. Например, у Калифорнии 55 электоральных голосов, Флориды и Нью-Йорка — по 29, а Техаса — 38. Два малонаселенных штата — Мэн с четырьмя выборщиками и Небраска с пятью — придерживаются другой системы. Там голоса выборщиков распределяются в зависимости от результатов в отдельных избирательных округах и всеобщего голосования в масштабе штата, что может стать решающим фактором, если голоса распределятся почти поровну.

Выборщики голосуют непосредственно на участках, заполняя два бумажных бюллетени: за президента и вице-президента. Сертификаты с результатами их голосования необходимо доставить представителям различных ветвей власти до 23 декабря.

Победителю нужно получить большинство в 270 голосов Коллегии выборщиков, состоящей из 538 человек. Во всех штатах, за исключением двух вышеупомянутых, победитель общего голосования получит голоса всех выборщиков.

6 января 2021 года состоится заседание Конгресса по подсчету голосов на выборах президента США. На заседании Конгресса объявляется результат выборов. Для этого Сенат и Палата представителей собираются в 13.00 (20.00 по Киеву) в Капитолии.