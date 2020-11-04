Виталий Маркив. Фото: пресс-служба МВД

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Виталий Маркив, украинский нацгвардеец, которого обвиняли в убийстве итальянского журналиста и его российского переводчика, был оправдан апелляционным судом Милана.

Нацгвардеец назвал свое оправдание в суде победой над кремлевской пропагандой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Маркив отметил, что его команде удалось доказать, что кремлевская пропаганда не может побороть справедливость. Он добавил, что победа в суде — это память о всех погибших защитниках Украины.



По возвращению домой нацгвардеец планирует прежде всего надеть свою форму. Он рассказал, что для него, как для военнослужащего, важнейшими качествами были достоинство и дисциплина, а также боевой дух и патриотизм. Он гордится тем, что смог доказать свою невиновность в суде, несмотря на давление одной из сильнейших стран мира.

Напомним, ранее мы сообщали, что боец Национальной гвардии Украины Виталий Маркив полностью оправдан итальянским судом. Апелляционный суд Милана 3 ноября после почти пятичасового перерыва возобновил слушание и оправдал украинца. Служители Фемиды вынесли решение, что нацгвардеец не осуществлял преступление.