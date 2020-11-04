Освобожденный нацгвардеец Маркив сделал первое заявление после победы в суде (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n146006-osvobojdennyy-nacgvardeec-markiv-sdelal-pervoe-zayavlenie-posle-pobedy-v-sude-foto-video.htmlРакурс
Виталий Маркив, украинский нацгвардеец, которого обвиняли в убийстве итальянского журналиста и его российского переводчика, был оправдан апелляционным судом Милана.
Нацгвардеец назвал свое оправдание в суде победой над кремлевской пропагандой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Маркив отметил, что его команде удалось доказать, что кремлевская пропаганда не может побороть справедливость. Он добавил, что победа в суде — это память о всех погибших
защитниках Украины.
По возвращению домой нацгвардеец планирует прежде всего надеть свою форму. Он рассказал, что для него, как для военнослужащего, важнейшими качествами были достоинство и дисциплина, а также боевой дух и патриотизм. Он гордится тем, что смог доказать свою невиновность в суде, несмотря на давление одной из сильнейших стран мира.
Напомним, ранее мы сообщали, что боец Национальной гвардии Украины Виталий Маркив полностью оправдан итальянским судом. Апелляционный суд Милана 3 ноября после почти пятичасового перерыва возобновил слушание и оправдал украинца. Служители Фемиды вынесли решение, что нацгвардеец не осуществлял преступление.