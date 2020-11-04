Минздрав не исключает введение карантина выходного дня, фото — Главком

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Карантин выходного дня — таким может быть ответ Министерства здравоохранения на скачкообразный рост количества заражений коронавирусом в Украине.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил 4 ноября, что на заседании Кабмина могут предложить ввести «карантин выходного дня». Это означает, что на выходных усилят частично карантин — будет закрываться часть магазинов, заведений питания (кроме еды на вынос).

Вводить комендантский час, а значит и чрезвычайное положение, в Украине, по словам Степанова, не намерены. Минздрав не рекомендует этого СНБО и Верховной Раде.

В то же время Степанов на брифинге заявил, что «легко пройти вторую турбулентность коронавируса не получится».

Министр прокомментировал новый рекорд инфицирования и ситуацию в школах. Напомним, что за последние сутки уже 9,5 тыс. человек подхватили COVID-19, а это на полторы тысячи больше по сравнению с предыдущим днем.

Степанов считает, что в ближайшее время «возможности остановить эпидемию нет», «количество зараженных будет расти, больницы будут заполняться».

В школах коронавирусом заразились менее 1% от общего количества учащихся — 5,2 тыс. человек. С учителями ситуация сложнее — их заболело вдвое больше. Сейчас на обучение в режиме онлайн перевели 912 школ.