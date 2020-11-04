МОЗ не виключає введення «карантину вихідного дня», фото — Главком

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Карантин вихідного дня — такою може бути відповідь Міністерства охорони здоров’я на стрибкоподібне зростання кількості інфікувань коронавірусом в Україні.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив 4 листопада, що на засіданні Кабміну можуть запропонувати ввести «карантин вихідного дня». Це означає, що на вихідних посилять частково карантин — закриватиметься частина магазинів, закладів харчування (крім їжі на винос).

Запроваджувати комендантську годину, а значить і надзвичайний стан, в Україні, за словами Степанова, наміру не мають. МОЗ не рекомендує цього РНБО і Верховній Раді.

Водночас Степанов на брифінгу заявив, що «легко пройти другу турбулентність коронавірусу не вийде».

Міністр прокоментував новий рекорд інфікування і ситуацію в школах. Нагадаємо, що за останню добу вже 9,5 тис. осіб підхопили COVID-19, а це на півтори тисячі більше в порівнянні з попереднім днем.

Степанов вважає, що найближчим часом «можливостей зупинити епідемію немає", «кількість заражених буде рости, лікарні будуть заповнюватися».

У школах коронавірусом заразилися менше 1% від загальної кількості учнів — 5,2 тис. осіб. З учителями ситуація складніша — їх захворіло удвічі більше. Зараз на навчання в режимі онлайн перевели 912 шкіл.