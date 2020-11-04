Вовк контактував з Банковою після перемоги Зеленського — розслідування (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n146003-vovk-kontaktuvav-z-bankovou-pislya-peremogy-zelenskogo-rozsliduvannya-video.html

Ракурс

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк у період президентських виборів у 2019 році, як свідчать записи Антикорупційного бюро у його кабінеті, міг спілкуватися з наближеним на той час до Володимира Зеленського оточенням — Андрієм Богданом.

У другій частині фільму «Слідство-інфо» «Нарадча кімната» журналісти припускають на основі записів НАБУ з кабінету голови ОАСК Павла Вовка, що саме він домовлявся з оточенням нової влади та їздив на аудієнцію в Офіс президента, хоч перед цим називав Зеленського «чистый лох».

Після інавгурації Зеленського у травні минулого року Вовк, імовірно, навідувався до Адміністрації президента. З якою метою голова суду їздив до АП, у Зеленського так і не пояснили.

Записи, які стали основою для фільму, журналісти отримали з власних джерел. Їх приховано робили детективи Національного антикорупційного бюро в кабінеті голови суду. Як вони свідчать, Павло Вовк хвалився спілкуванням з Андрієм Богданом іще в березні 2019 року, напередодні першого туру президентських виборів.

Андрюха Богдан, я з ним спілкуюся, він заступник голови штабу. Каже, що «Зеленому» (ймовірно, Зеленському — «Ракурс») уже пропонували космічні… Він сказав — пішли на …, — говорив тоді Вовк співрозмовнику.

Після першого туру виборів, у якому впевнено переміг Зеленський, Павло Вовк мав телефонний контакт із членом команди Зеленського на ім’я Андрій. Вовк клопотався щодо можливості для свого знайомого потрапити в команду Зеленського.

Слухай, я знаю, що тебе ці вибори вже ковбасять. Але, дивись, я не можу не спитати, тому що мене людина попросила… Колесніченко. Він має господарство, бізнес у Кіровоградській області. Побачив, що ви перемогли, каже: «Я їм хочу допомагати на другий тур», — каже на плівках голос Вовка у телефонній розмові.

Інші діалоги Вовка і суддів ОАСК свідчать про візит голови суду на Банкову у травні 2019 року і їхнє відношення до отримання томосу для ПЦУ.

ОП, Богдан і Вовк від інтерв’ю зі «Слідством.Інфо» відмовилися.

Раніше Зеленського просили невідкладно подати до Верховної Ради законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб НАБУ підозрює у створенні злочинної організації, захопленні держвлади, зловживанні впливом. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.

Петиція із закликом розпустити скандальний суд набрала на сайті президента України необхідні для розгляду ним 25 тис. голосів. Президент у відповідь «доручив розпочати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя».