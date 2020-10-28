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Ракурс
Володимир Зеленський розпочне консультації щодо ліквідації ОАСК, фото: «5 канал»

Зеленський почне консультації з ВРП щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва

28 жов 2020, 22:37
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Володимир Зеленський, президент України, пропонує розпочати консультації з Вищою радою правосуддя (ВРП) щодо напрацювання процедури, котра б «дозволила б вирішити питання ОАСК та зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації».

Так Зеленський відреагував на набрання 25 тис. голосів петицією до президента, у котрій вимагається ліквідувати ОАСК через «глибоко вкоріненої в суді корупції та практики неправосудності рішень», повідомляє прес-служба Офісу президента.

У відомстві наголошують, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульований у законодавстві — суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проект якого президент вносить до парламенту після консультацій з ВРП.


В Офісі президента наголошують, що ВРП є важливим елементом державної судової архітектури та «має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію» навколо ситуації з ОАСК.

Нагадаємо, ОАСК нещодавно ухвалив резонансне рішення про вилучення з державного реєстру інформації про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро України. В Офісі президента пообіцяли оскаржити це рішення.

Джерело: Ракурс


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