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Ракурс
Владимир Зеленский начнет консультации по ликвидации ОАСК, фото: «5 канал»

Зеленский начнет консультации с ВСП по ликвидации Окружного админсуда Киева

28 окт 2020, 22:37
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Владимир Зеленский, президент Украины, предлагает начать консультации с Высшим советом правосудия (ВСП) по наработке процедуры, которая бы «позволила бы решить вопрос ОАСК и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации».

Так Зеленский отреагировал на получение 25 тыс. голосов петицией к президенту, которая требует ликвидировать ОАСК за «глубоко укорененную в суде коррупцию и практики неправосудности решений», сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ведомстве отмечают, что порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован в законодательстве — суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого президент вносит в парламент после консультаций с ВСП.


В Офисе президента отмечают, что ВСП является важным элементом государственной судебной архитектуры и «имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию» вокруг ситуации с ОАСК.

Напомним, ОАСК недавно принял резонансное решение об изъятии из государственного реестра информации об Артема Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро Украины. В Офисе президента пообещали обжаловать это решение.

Источник: Ракурс


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