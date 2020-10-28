29 октября в Украине ожидается туман, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 29 октября будет без существенных осадков, лишь в части западных областей днем будет идти дождь.

29 октября ночью и утром в западных, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидается туман, видимость составит 200−500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Кроме того, в большинстве районов восточных областей будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура воздуха составит 5−8° ночью (на юге — 8−12°) и 12−15° днем (на юге — 15−19°).

Погода в Киеве 29 октября будет без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 6−8°, днем ​​поднимутся до 12−14°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода во Львове в следующие сутки будет без существенных осадков ночью и с дождем днем. Температура воздуха ночью составит 5−7°, днем — 13−15°. Ветер западный, 3−8 м/с.

Погода в Одессе будет без существенных осадков. Ночью термометры покажут 10−12°, днем — 17−19°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре также ожидается без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 6−8° ночью и 13−15° днем. Ветер восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове 29 октября будет без существенных осадков. Ночью температура опустится до 4−6°, днем ​​воздух прогреется до 12−14°. Ветер восточный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье будет без существенных осадков ночью и с дождем днем. Ночью температура воздуха составит 6−8°, днем — 12−14°. Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 29 октября будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики недавно подготовили прогноз погоды на ноябрь.