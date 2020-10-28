29 жовтня в Україні очікується туман, фото:

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Погода в Україні 29 жовтня буде без істотних опадів, лише в частині західних областей вдень дощитиме.

29 жовтня вночі та вранці в західних, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях очікується туман, видимість становитиме 200−500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім того, в більшості районів східних областей утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура повітря становитиме 5−8° вночі (на півдні — 8−12°) та 12−15° вдень (на півдні — 15−19°).

Погода в Києві 29 жовтня буде без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 6−8°, вдень піднімуться до 12−14°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Львові наступної доби буде без істотних опадів вночі та з дощем удень. Температура повітря вночі становитиме 5−7°, вдень — 13−15°. Вітер західний, 3−8 м/с.

Погода в Одесі буде без істотних опадів. Вночі термометри покажуть 10−12°, вдень — 17−19°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі також очікується без істотних опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря 6−8° вночі та 13−15° вдень. Вітер східний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові 29 жовтня буде без істотних опадів. Вночі температура опуститься до 4−6°, вдень повітря прогріється до 12−14°. Вітер східний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті буде без істотних опадів вночі та з дощем удень. Вночі температура повітря становитиме 6−8°, вдень — 12−14°. Вітер північно-західний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 29 жовтня буде досить спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики нещодавно підготували прогноз погоди на листопад.