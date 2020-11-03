НАБУ оголосило в розшук суддю Павла Вовка. Фото:

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Голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка розшукують правоохоронці.

НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК, який підозрюється у зловживанні впливом, створенні злочинної організації, метою якої було захоплення влади та ухвалення замовних рішень. Відповідна інформація з’явилася 3 листопада на сайті Антикорупційного бюро.

Зазначається, що Вовка розшукують через систематичне ігнорування повісток від органу досудового розслідування та слідчого судді, а також неявку для участі у допиті та інших процесуальних дій.

Нагадаємо, 29 жовтня Вищий антикорупційний суд мав розглянути клопотання щодо обрання запобіжного заходу Вовку. 17 липня прокурори САП та детективи НАБУ повідомили йому про підозру у справі про спробу захоплення державної влади. Також під підозрою опинилися заступник Вовка, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України та ще четверо осіб.

Правоохоронці вважають, вони планували захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Вищою радою правосуддя.

Однак Вовку запобіжний захід не обрали, оскільки той проігнорував судове засідання.