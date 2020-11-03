Законопроект Разумкова про е-декларування підтримали в Раді. Фото: ua.news

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Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики 3 листопада підтримав проект закону № 4304 про відновлення електронного декларування у первісному вигляді.

Члени комітету визнали законопроект, автором якого є голова ВРУ Дмитро Разумков, відповідним нормам антикорупційного законодавства. Комітет рекомендував ВР включити його до порядку денного і прийняти проект за основу і в цілому. Шестеро членів комітету проголосували «за», двоє виступили проти, а четверо утрималися. Про це повідомлялося в трансляції засідання.

При цьому законопроект президента Володимира Зеленського комітет не розглядав.

На засіданні комітету представник «Батьківщини» Володимир Кабаченко рекомендував ухвалити проект закону Разумкова як найбільш компромісний. А законопроект Зеленського нардеп назвав неконституційним.

А парламентар зі «Слуги народу» Олексій Жмеренецький зазначив, що будь-яке рішення парламенту з цього питання буде політичним та не відповідатиме в повній мірі нормам законодавства.

Як відомо, цей проект закону внесли в парламент 2 листопада. Спікер ВРУ Дмитро Разумков анонсував цей документ у ході засідання погоджувальної ради парламенту. Він запропоновав повернути е-декларування в первісному вигляді (навіть без виключення для суддів), а вже в нормальному режимі міняти закон за два місяці.

Нагадаємо, проти законопроекту президента Володимира Зеленського «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» виступили фракції «Голосу», «Європейської солідарності», «Опозиційної платформи — За життя» та депутатська група «За майбутнє".