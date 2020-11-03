Законопроект Разумкова о е-декларировании поддержали в Раде. Фото: ua.news

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Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики 3 ноября поддержал проект закона № 4304 о возобновлении электронного декларирования в первоначальном виде.

Члены комитета признали законопроект, автором которого является председатель ВРУ Дмитрий Разумков, соответствующим нормам антикоррупционного законодательства. Комитет рекомендовал ВР включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом. Шесть членов комитета проголосовали «за», два выступили против, а четыре воздержались. Об этом сообщалось в трансляции заседания.

При этом законопроект президента Владимира Зеленского комитет не рассматривал.

На заседании комитета представитель «Батькивщины» Владимир Кабаченко рекомендовал принять проект закона Разумкова как наиболее компромиссный. А законопроект Зеленского нардеп назвал неконституционным.

А парламентарий из «Слуги народа» Алексей Жмеренецкий отметил, что любое решение парламента по этому вопросу будет политическим и не будет соответствовать в полной мере нормам законодательства.

Как известно, этот проект закона внесли в парламент 2 ноября. Спикер ВРУ Дмитрий Разумков анонсировал этот документ в ходе заседания согласительного совета парламента. Он предложил вернуть е-декларирование в первоначальном виде (даже без исключения для судей), а уже в нормальном режиме менять закон за два месяца.

Напомним, против законопроекта президента Владимира Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционного судопроизводства» выступили фракции «Голоса», «Европейской солидарности», «Оппозиционной платформы — За жизнь» и депутатская группа «За будущее».