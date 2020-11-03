В Раде выступили против закона Зеленского. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/n145974-chetyre-politsily-v-rade-vystupili-protiv-zakona-zelenskogo.html

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Против законопроекта президента Владимира Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» выступили четыре депутатские силы Верховной Рады.

Речь идет о фракциях «Голос», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутатской группе «За будущее». Об этом во вторник, 3 ноября, заявили во время выступлений в Раде представители фракций.

По словам депутата Ярослава Юрчишина от «Голоса», судьи Конституционного суда хотят, чтобы Верховная Рада вышла за пределы своих полномочий и фактически разрушить конституционный строй.

В КСУ действует группа людей, которые работают в интересах страны-агрессора. Это не наши слова, это слова секретаря СНБО. Цель этих людей разрушить конституционный строй. Потому разрушая антикоррупционную инфраструктуру, как это началось, эта группа точно спровоцирует противостояние, приведет к тем действиям, на которых вчера отмечал президент — кровопролития. Надо противодействовать такому увлечению власти? Да. Но надо делать это законно, — сказал депутат.

По словам Юрчишина, «Голос» предлагает поднять кворум с 12 до 17 человек, чтобы КСУ мог принимать решения только консенсусом. Такой законопроект уже зарегистрирован.

Игорь Палица от группы «За будущее» заявил, что 1,5 года назад президенту нравилось, когда КСУ сказал, что досрочные выборы в Верховную Раду конституционные, а сейчас уже нет, потому что «он позволил себе сказать, что закон неконституционный».

Артур Герасимов, депутат от «ЕС», сказал, что закон о роспуске Конституционного суда — попытка получить ручной КСУ, который затем будет признавать все капризы Банковой

Фракция ОПЗЖ, инициатор скандального решения Конституционного суда, также считает, что законопроект о разгоне КС абсолютно неконституционный.

То, что сейчас происходит, — это фактически повторение событий 2014 года. Если вы проголосуете за эти законопроекты, будете отвечать по закону, — заявил представитель ОПЗЖ Николай Скорик.

Напомним, ранее мы сообщали, что скандальное решение КСУ об отмене ответственности за невнесение имущества в декларацию вступило в силу. В связи с этим Антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего главы Запорожской ОГА Константина Брыля, который скрыл имущество в декларации. Брыль «забыл» задекларировать четыре «Мерседеса» и один «Ленд Ровер».