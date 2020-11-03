Во время подписания Будапештского меморандума, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n145973-budapeshtskiy-memorandum-poluchit-li-ukraina-realnye-garantii-rasskazala-posol-germanii.html

Ракурс

Будапештский меморандум — это политическая декларация, которая не является международным договором, поэтому получить по нему реальные гарантии в настоящее время почти невозможно.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По словам посла, когда в 2014 году впервые был поднят вопрос Будапештского меморандума, ей звонили из Германии и спрашивали, о чем идет речь.

Я была в Украине, когда его подписали в 1994 году, но тогда никто о нем уже не помнил. Это политическая декларация, то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно, — подчеркнула Фельдгузен.

Она отметила, что сейчас Германия работает с США и Великобританией, а также с Канадой, страной, которая не подписывала Будапештский меморандум, информируя их об усилиях по разрешению конфликта на Донбассе.

По мнению посла, так называемый «нормандский формат» неплохо работает и его возможное расширение приведет к тому, что участникам придется больше координировать позиции между собой.

Найти уже сейчас дату для возможной встречи — это уже сложно, а если будет семь или восемь участников — это еще хуже. Как нам кажется, гораздо важнее, чтобы эти страны поддержали наши усилия, Украину, и поэтому надо с ними постоянно говорить, — отметила она.



Будапештский меморандум был подписан в декабре 1994 года Украиной, США, Россией и Великобританией. В обмен на отказ Украины от ядерного оружия США, РФ и Великобритания обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы нашего государства и воздерживаться от применения в отношении Украины экономического давления или угрозы силой.

Напомним, в августе этого года глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил о необходимости подписать новый Будапештский меморандум, расширив круг подписантов.