Під час підписання Будапештського меморандуму, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n145973-budapeshtskyy-memorandum-chy-otrymaie-ukrayina-realni-garantiyi-rozpovila-posol-nimechchyny.html

Ракурс

Будапештський меморандум — це політична декларація, котра не є міжнародним договором, тому отримати за ним реальні гарантії наразі майже неможливо.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами посла, коли в 2014 році вперше було підняте питання Будапештського меморандуму, їй дзвонили з Німеччини і запитували, про що йдеться.

Я була в Україні, коли його підписали в 1994 році, але тоді ніхто про нього вже не пам’ятав. Це політична декларація, тобто отримати ці гарантії сьогодні просто неможливо, — наголосила Фельдгузен.

Вона зазначила, що наразі Німеччина працює з США та Великобританією, а також з Канадою, країною, яка не підписувала Будапештський меморандум, інформуючи їх про зусилля по вирішенню конфлікту на Донбасі.

На думку посла, так званий «нормандський формат» непогано працює і його можливе розширення призведе до того, що учасникам доведеться більше координувати позиції між собою.

Знайти уже зараз дату для можливої зустрічі — це вже складно, а якщо буде сім чи вісім учасників — це ще гірше. Як на нас, набагато важливіше, щоб ці країни підтримали наші зусилля, Україну, і через це треба з ними постійно говорити, — зазначила вона.



Будапештський меморандум був підписаний у грудні 1994 року Україною, США, Росією та Великою Британією. В обмін на відмову України від ядерної зброї США, РФ і Британія зобов’язалися поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони нашої держави та утримуватися від застосування до України економічного тиску чи загрози силою.

Нагадаємо, у серпні цього року очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив про необхідність підписати новий Будапештський меморандум, розширивши коло підписантів.