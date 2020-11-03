У Раді виступили проти закону Зеленського. Фото: prm.ua

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Проти законопроекту президента Володимира Зеленського «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» виступили чотири депутатські сили Верховної Ради.

Йдеться про фракції «Голосу», «Європейської солідарності», «Опозиційної платформи — За життя» та депутатську групу «За майбутнє". Про це у вівторок, 3 листопада, заявили під час виступів у Раді представники фракцій.

За словами депутата Ярослава Юрчишина від «Голосу», судді Конституційного суду хочуть, щоб Верховна Рада вийшла за межі своїх повноважень і фактично зруйнувати конституційний лад.

В КСУ діє група людей, які працюють в інтересах країни-агресора. Це не наші слова, це слова секретаря РНБО. Мета цих людей зруйнувати конституційний лад. Бо руйнуючи антикорупційну інфраструктуру, як це почалося, ця група точно спровокує протистояння, призведе до тих дій, на яких вчора наголошував президент — кровопролиття. Чи треба протидіяти такому захопленню влади? Так. Але треба робити це в законний спосіб, — сказав депутат.

За словами Юрчишина, «Голос» пропонує підняти кворум з 12 до 17 осіб, щоб КСУ міг приймати рішення лише консенсусом. Такий законопроект уже зареєстрований.

Ігор Палиця від групи «За майбутнє" заявив, що 1,5 роки назад президентові подобалося, коли КС сказав, що дострокові вибори до Верховної Ради конституційні, а зараз вже ні, бо «він дозволив собі сказати, що закон неконституційний».

Артур Герасимов, депутат від «ЄС», сказав, що закон про розпуск Конституційного суду спроба отримати ручний КСУ, який потім визнаватиме всі капризи Банкової.

Фракція ОПЗЖ, ініціатор скандального рішення Конституційного суду, також вважає, що законопроект щодо розгону КСУ є абсолютно неконституційним.

Те, що зараз відбувається, — це фактично повторення подій 2014 року. Якщо проголосуєте за ці законопроекти, будете відповідати за законом, — додав представник ОПЗЖ Микола Скорик.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скандальне рішення КСУ про скасування відповідальності за невнесення майна у декларацію набуло чинності.

У зв’язку з цим Антикорупційний суд закрив справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, який приховав статки у декларації. Бриль «забув» задекларувати чотири «Мерседеси» і один «Ленд Ровер».