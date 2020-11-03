У Шрі-Ланці рятують китів. Фото: The Guardian

https://racurs.ua/ua/n145990-u-shri-lanci-ryatuut-kytiv-yaki-masovo-vykynulysya-na-bereg-foto.html

Ракурс

Кити-пілоти масово викинулися на берег в Панадурі, що за 25 км на південь від Коломбо, Шрі-Ланка. Місцева влада каже, що мова йде про 100 особин.

Це стало наймасовішим викиданням китів на берег за всю історію країни. Про це повідомляє The Guardian.

Порятунком китів зайнялися загони військово-морського флоту, рятувальники та волонтери. Рятувальна операція тривала цілодобово. Люди пробували відтягнути риб на глибину, але прибій знову виносив їх на берег.

Національне управління з захисту морського середовища (MEPA) підтвердило, що це найбільша зграя китів, яка застрягла в Шрі-Ланці. Дуже незвично, щоб така велика кількість особин збилися з курсу, вважають експерти.

Це нагадує масовий викид китів на мілині в Тасманії, який стався у вересні. Тоді на березі опинилося близько 470 китів, що стало найбільшим в Австралії викидом на сушу морських тварин за всю історію. 110 китів вдалося врятували під час операції, яка тривала кілька днів.

Кити-пілоти можуть виростати до 6 м і важити близько тонни.

Нагадаємо, у вересні горбатий кит «збився з курсу» й заплив на 30 км углиб річки з промовистою назвою Східний алігатор в національному парку Какаду на півночі Австралії.