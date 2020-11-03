10 тис. дол. вимагали від киянина за місця на цвинтарі в столиці. Фото: ngp-ua.info

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У Києві зловмисники вимагали гроші місця на кладовищі, за це вони постануть перед судом.

Двоє зловмисників в приміщенні однієї з ритуальних служб вимагали 10 тис. дол. від громадянина, у якого померла родичка. За ці гроші ділки обіцяли вплинути на посадовців комунального підприємства й отримати дозвіл за місце на Лісовому кладовищі в Києві. Також у цю суму входили ще два окремі місця для поховання на цьому ж кладовищі. Про це 3 листопада повідомила прес-служба столичної прокуратури.

У ходів зустрічей із заявником зловмисники підтвердили свої вимоги, після чого їх затримали під час одержання обумовленої суми.

Зазначається, що Київська місцева прокуратура № 7 скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох осіб за фактом одержання неправомірної вигоди у сумі 10 тис. дол. за вплив на прийняття рішення уповноваженою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369−2 КК України).

Нагадаємо, голова сільської ради в Хмельницькій області «погорів» на хабарі. Посадовець із Ізяславського району вимагав і отримав 15 тис. дол. від місцевого жителя за дозвіл на виготовлення технічної документації про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 10 га.