10 тыс. долл. требовали от киевлянина за места на кладбище в столице. Фото: ngp-ua.info

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В Киеве злоумышленники требовали деньги за места на кладбище, за это они предстанут перед судом.

Два злоумышленника в помещении одной из ритуальных служб требовали 10 тыс. долл. от гражданина, у которого умерла родственница. За эти деньги дельцы обещали повлиять на должностных лиц коммунального предприятия и получить разрешение за место на Лесном кладбище в Киеве. Также в эту сумму входили еще два отдельных места для захоронения на этом же кладбище. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе встреч с заявителем злоумышленники подтвердили свои требования, после чего их задержали при получении оговоренной суммы.

Отмечается, что Киевская местная прокуратура № 7 направила в суд обвинительный акт в отношении двух лиц по факту получения неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. долл. за влияние на принятие решения уполномоченным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369−2 УК Украины).

Напомним, председатель сельского совета в Хмельницкой области «погорел» на взятке. Чиновник из Изяславского района требовал и получил 15 тыс. долл. от местного жителя за разрешение на изготовление технической документации о передаче в частную собственность земельного участка площадью 10 га.