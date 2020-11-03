В Словакии тестировали треть населения. Фото: pravda.com.ua

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Массовое тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19 провела в минувшие выходные Словакия. Анализы сдали более 3,6 млн жителей страны.

Больными коронавирусом оказались более 1% участников тестирования. Об этом сообщает CNN.

Тестирование проводили в рамках общенациональной программы «Совместная ответственность». В стране тестируют всех жителей старше 10 лет. Исключения сделали только для людей старше 65 лет, находящихся дома, инвалидов, больных раком, людей с ослабленным иммунитетом и других уязвимых групп.

По данным властей, положительный результат получили около 38 тыс. 359 человек.

Пилотное тестирование состоялось 23 октября в Ораве и Бардейове. В этих регионах наблюдается самое большое количество случаев COVID-19 в стране.

В другой части страны тестирование проходило одновременно в субботу и воскресенье, 31 октября и 1 ноября.

По словам эксперта по моделированию инфекционных заболеваний в Университете Ворика и научного советника правительства Великобритании Майка Тилдесли, массовое тестирование может использоваться как альтернатива изоляции.

Любая стратегия массового тестирования должна проводиться каждые несколько дней, чтобы быть эффективной стратегией и позволить смягчить некоторые меры изоляции, — добавил он.



Правительство Словакии рассматривает возможность проведения второго этапа массового тестирования в конце этого месяца.

Напомним, массовое тестирование жителей на коронавирус проводят в китайском городе Кашгар. Среди 4,7 млн жителей города Кашгар, охваченных тестированием, зафиксировали 138 бессимптомных случаев.