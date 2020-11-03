Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине на 4 октября будет дождливой в западных областях — синоптики обещают кратковременные осадки.

На остальной территории сохранится облачность с прояснениями. Кроме того, ночью и утром ожидается туман, а видимость будет составлять 200−500 м. Температура воздуха ночью ожидается от 3° до 9° тепла, а днем столбики термометров покажут 9−16° выше нуля. Ветер ожидается юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 4 октября без осадков, но с облачностью. Ночью воздух прогреется до 3−5° тепла, а днем — 9−11° выше нуля по Цельсию.

Погода в Харькове в среду ожидается с переменной облачностью. Температуру воздуха ночью прогнозируют 4−6° тепла, днем 12−14° выше нуля.

Погодные условия в Одессе завтра будут относительно хорошими — без осадков. Температура воздуха ночью ожидается 6−8° тепла, а днем обещают 13−15° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки с осадками — обещают кратковременные дожди. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, а днем 10−12° тепла.

Погода в Карпатах завтра будет с осадками в виде дождя. Температурные показатели следующие — ночью 6−8° тепла, а днем — 10−13° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 4 октября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в минувшие выходные украинские Карпаты засыпало снегом. Вчера, 3 ноября, на горе Поп Иван наблюдался не только снег, но и фиксировалось 4° мороза.