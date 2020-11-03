Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 4 жовтня буде дощовою в західних областях — синоптики обіцяють короткочасні опади.

На решті території утримається хмарність з проясненнями. Крім того, вночі та вранці очікується туман, а видимість складатиме 200−500 м. Температура повітря вночі очікується від 3° до 9° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 9−16° вище нуля. Вітер очікується південно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 4 жовтня без істотних опадів, але з хмарністю. Вночі повітря прогріється до 3−5° тепла, а вдень — 9−11° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Харкові в середу очікується з мінливою хмарністю. Температуру повітря вночі прогнозують 4−6° тепла, вдень 12−14° вище нуля.

Погодні умови в Одесі завтра будуть відносно хорошими — без опадів. Температура повітря вночі очікується 6−8° тепла, а вдень обіцяють 13−15° вище нуля.

Погода у Львові найближчої доби з опадами — обіцяють короткочасні дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° тепла, а вдень 10−12° тепла.

Погода в Карпатах завтра буде з опадами у виді дощу. Температурні показники наступні — вночі 6−8° тепла, а вдень — 10−13° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 4 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, минулими вихідними українські Карпати засипало снігом. Вчора, 3 листопада, на горі Піп Іван спостерігався не лише сніг, але й фіксувалося 4° морозу.