Сніг у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

https://racurs.ua/ua/n145925-karpaty-znovu-zasypalo-snigom-foto.html

Ракурс

Сніг у Карпатах випав на минулих вихідних, але станом на 2 листопада гори залишаються засніженими.

Температура повітря в горах — 4° нижче нуля за Цельсієм. Погода ясна, а вітер західний, 4−5 м/с. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Як відомо, це не перші зимові опади в сезоні в українських горах. Сніг на горі Піп Іван Чорногірський спостерігався також 14 жовтня і 27 вересня.

Гора Піп Іван Чорногірський — одна з найвищих вершин хребта Чорногора, яка знаходиться на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що в листопаді дуже часто дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар. Загальна кількість опадів становитиме 25−30 мм, а у деяких регіонах може випасти перший сніг.