Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

https://racurs.ua/n145925-karpaty-snova-zasypalo-snegom-foto.html

Ракурс

Снег в Карпатах выпал на прошлых выходных, но по состоянию на 2 ноября горы остаются заснеженными.

Температура воздуха в горах — 4° ниже нуля по Цельсию. Погода ясная, а ветер западный, 4−5 м/с. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Как известно, это не первые зимние осадки в сезоне в украинских горах. Снег на горе Поп Иван Черногорский наблюдался также 14 октября и 27 сентября.

Гора Поп Иван Черногорский — одна из самых высоких вершин хребта Черногора, которая находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Напомним, синоптики обещали, что в ноябре очень часто будет дождливо, а солнце редко будет выглядывать из-за облаков. Общее количество осадков составит 25−30 мм, а в некоторых регионах может выпасть первый снег.