Издатели книги о Стусе потроллили Медведчука в новом тираже, фото — Рубрика

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Ракурс

Книга «Дело Василия Стуса» допечатывается, пока не вступило в силу решение Дарницкого райсуда Киева. В новом тираже издания разместили решение суда по иску Виктора Медведчука, нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь», который ранее был адвокатом Стуса.

В дополнительный тираж книги историка Вахтанга Кипиани решили на форзаце разместить полный текст решения о запрете распространения книги.

Гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова на своей странице в Фейсбук написала, что ее предприятие начинает отправлять заказ книги «Дело Василия Стуса» и «новый тираж станет особым во всех смыслах».

Пришло время рассказать о подготовленном нами с Вахтангом Кипиани сюрпризе. Мы решили на форзацах книги разместить решение Дарницкого райсуда о запрете книги в первой инстанции, которое может вступить в силу 18 ноября, а также предисловие составителя книги, — написала она.

Напомним, что в октябре Медведчук выиграл суд первой инстанции по своему иску, поданному в сентябре 2019 года. Он требовал у автора и издателя книги «Дело Василия Стуса» запретить ее распространение, поскольку некоторые фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство.

Дарницкий райсуд Киева постановил взыскать с Кипиани и ООО «Виват» судебный сбор и удалить из книги определенные фрагменты.

Почти сразу продавцы книг заявили, что украинцы полностью раскупили запасы запрещенного судом издания.