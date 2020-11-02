Видавці книги про Стуса потролили Медведчука у новому тиражі, фото — Рубрика

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Ракурс

Книга «Справа Василя Стуса» додруковується, доки не стало чинним рішення Дарницького райсуду Києва. У новому тиражі видання розмістили рішення суду за позовом Віктора Медведчука, нардепа від «Опозиційною платформи — За життя», який раніше був адвокатом Стуса.

У додатковий тираж книги історика Вахтанга Кіпіані вирішили на форзаці розмістити повний текст рішення про заборону розповсюдження книги.

Гендиректор видавництва Vivat Юлія Орлова на своїй сторінці у Фейсбук написала, що її підприємство починає відправляти замовлення книги «Справа Василя Стуса» і «новий тираж стане особливий у всіх сенсах».

Настав час розповісти про підготовлений нами з Вахтангом Кіпіані сюрприз. Ми вирішили на форзацах книги розмістити рішення Дарницького райсуду про заборону книги в першій інстанції, яке може вступити в силу 18 листопада, а також передмову упорядника книги, — написала вона.

Нагадаємо, що у жовтні Медведчук виграв суд першої інстанції за своїм позовом, поданим у вересні 2019 року. Він вимагав в автора і видавця книги «Справа Василя Стуса» заборонити її поширення, оскільки деякі її фрагменти нібито не відповідають дійсності та принижують його честь і гідність.

Дарницький райсуд Києва постановив стягнути з Кіпіані та ТОВ «Віват» судовий збір і видалити з книги певні фрагменти.

Майже відразу продавці книг заявили, що українці повністю розкупили запаси забороненого судом видання.