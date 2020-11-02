Принц Вільям перехворів на коронавірус. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n145921-prync-vilyam-perehvoriv-na-koronavirus-ale-trymav-ce-v-sekreti.html

Ракурс

Принц Вільям, герцог Кембриджський, важко перехворів на коронавірусну хворобу COVID-19 у квітні 2020 року.

Принц був ізольований в сімейному будинку Анмер Холл в Норфолку і лікувався лікарями королывського палацу. Про це повідомляє The Sun.

За інформацією видання, після отримання позитивного тесту на коронавірус, принц провів 14 телефонних і відеодзвінків.

Вільям був дуже сильно вражений вірусом — це дійсно вибило його з колії. У якийсь момент він насилу дихав, тому, очевидно, всі навколо нього були в паніці, — сказало джерело видання.

Після того, як стало відомо про хворобу прем'єр-міністра Бориса Джонсона і принца Чарльза, Вільям переживав, що розпочнеться паніка, якщо дізнаються і про його діагноз.

Він просто не хотів турбувати людей. Він відчував, що в країні відбуваються більш важливі речі, — додав він.

Нагадаємо, Тедрос Гебреісус, очільник Всесвітньої організації охорони здоровʼя, самоізолювався після контакту з хворим на коронавірусну інфекцію.