Принц Уильям «секретно» переболел коронавирусом

Принц Уильям переболел коронавирусом. Фото: BBC

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Ракурс

Принц Уильям, герцог Кембриджський, переболел тяжелой формой коронавирусной болезни COVID-19 в апреле 2020 года.

Принц был изолирован в семейном доме Анмер Холл в Норфолке и лечился врачами королевского дворца. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, после получения положительного теста на коронавирус, принц провел 14 телефонных и видеозвонков.

Уильям был очень сильно поражен вирусом — это действительно выбило его из колеи. В какой-то момент он с трудом дышал, поэтому, очевидно, все вокруг него были в панике, — сказал источник.

После того, как стало известно о болезни премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза, Уильям переживал, что подымется паника, если узнают и о его диагнозе.

Он просто не хотел беспокоить людей. Он чувствовал, что в стране происходят более важные вещи, — добавил он.

Напомним, Тедрос Гебреисус, глава Всемирной организации здравоохранения, самоизолировался после контакта с больным коронавирусной инфекцией.