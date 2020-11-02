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Ракурс
Чек за вечеринку в 30 лет — Стефанчук анонсировал публикацию результатов аудита страны

Чек за вечеринку в 30 лет — Стефанчук анонсировал публикацию результатов аудита страны

2 ноя 2020, 13:49
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Результаты аудита страны обнародуют на этой неделе. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время согласительного совета парламентских фракций 2 ноября.

На этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Фактически, мы получим возможность увидеть «чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины» и посмотреть, на каком состоянии экономического развития мы находимся сейчас, — отметил нардеп.


По его словам, в ближайшее время также будет представлена стратегия экономического развития Украины до 2030 года, разработанная по требованию президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее глава государства заявлял, что Кабмин провел аудит Украины и представит его результаты.

Источник: Ракурс


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