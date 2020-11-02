Заявление по ситуации с КСУ сделало посольство США

Заявление по ситуации с КСУ сделало посольство СШАhttps://racurs.ua/n145922-zayavlenie-po-situacii-s-ksu-sdelalo-posolstvo-ssha.htmlРакурс
Посольство США обнародовало совместное заявление по ситуации, которая возникла из-за решения КСУ.
Американские дипломаты призвали все стороны к диалогу и поиску выхода из ситуации, которая сложилась. Отмечается, что решить ситуацию вокруг КСУ необходимо для восстановления веры людей в то, что государство способно бороться с коррупцией и продолжать европейский и евроатлантический курс. Об этом 2 ноября сообщает U.S. Embassy Kyiv Ukraine в Facebook.
Со все большим беспокойством США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония, Германия следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного суда, — говорится в заявлении.
Как известно, 27 октября КСУ отменил ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию. Также Конституционный суд остановил работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Скандальное решение суд принял по представлению 47 народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутатской группы «За будущее», содержащего претензии к полномочиям антикоррупционных органов и к ответственности за коррупцию.
После скандальных решений КСУ по антикоррупционному законодательству и работе НАПК президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает увольнение всех судей Конституционного суда.
Такую инициативу поддержали в Европейском парламенте, а в партии «Слуга народа» призвали парламентские фракции принять этот проект закона. Однако законопроект не поддержали Венецианская комиссия и GRECO — группа государств против коррупции.