Посольство США в Україні. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n145922-sytuaciu-navkolo-ksu-prokomentuvalo-posolstvo-ssha.html

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Посольство США оприлюднило спільну заяву щодо ситуації, яка виникла через рішення КСУ.

Американські дипломати закликало всі сторони до діалогу і пошуку виходу з ситуації що склалася. Зазначається, що вирішити ситуацію навколо КСУ необхідно для відновлення віри людей в те, що держава здатна боротися з корупцією та продовжувати європейський і євроатлантичний курс. Про це 2 листопада повідомляє U.S. Embassy Kyiv Ukraine у Facebook.

З дедалі більшим занепокоєнням США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія, Німеччина стежать за останніми подіями, пов’язаними з рішенням Конституційного суду, — йдеться в заяві.

Як відомо, 27 жовтня КСУ скасував ст. 366−1 КК України про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних в декларацію. Також Конституційний суд зупинив роботуНаціонального агентства з питань запобігання корупції.

Скандальне рішення суд прийняв за поданням 47 народних депутатів від фракції «Опозиційна платформа — За життя» та депутатської групи «За майбутнє", що містить претензії до повноважень антикорупційних органів та до відповідальності за корупцію.

Після скандальних рішень КСУ щодо антикорупційного законодавства та роботи НАЗК президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає звільнення всіх суддів Конституційного суду.

Таку ініціативу підтримали у Європейському парламенті, а в партії «Слуга народу» закликали парламентські фракції ухвалити цей проект закону. Однак законопроект не підтримали Венеційська комісія та GRECO — група держав проти корупції.