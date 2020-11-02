Чек за вечірку тривалістю 30 років — Стефанчук анонсував оприлюднення результатів аудиту держави — новини економіки

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Результати аудиту держави оприлюднять цього тижня. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради парламентських фракцій 2 листопада.

Цього тижня будуть представлені результати аудиту держави. Фактично, ми матимемо можливість побачити «чек за вечірку тривалістю 30 років незалежності України» і подивитися, на якому стані економічного розвитку ми перебуваємо зараз, — зазначив нардеп.



За його словами, найближчим часом також буде представлена стратегія економічного розвитку України до 2030 року на вимогу президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше глава держави заявляв, що Кабмін провів аудит держави та представить його результати.