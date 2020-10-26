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https://racurs.ua/n145598-vseh-jiteley-goroda-millionnika-testiruut-na-covid-19-v-kitae.html

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Массовое тестирование жителей на коронавирусную болезнь COVID-19 делают в китайском городе Кашгар. Тестирование проводят на фоне региональной вспышки в провинции Синьцзян.

Среди 4,7 млн жителей города Кашгар, которых тестируют, пока зафиксировано 138 бессимптомных случаев. Об этом сообщает ВВС.

В Синьцзяне проживает в основном мусульманское уйгурское меньшинство Китая, которое, по словам правозащитников, преследуется правительством Пекина.

Жителям Кашгара не позволяют покидать город. Исключение составляют граждане, имеющие справки об отрицательном результате тестирования. Также в Кашгаре закрыты школы.

По данным издания, первым случаем вспышки Кашгаре стала бессимптомная женщина. Она работала на швейной фабрике в округе Шуфу, что на окраине города.

Это был первый местный случай в материковом Китае на протяжении 10 дней.

Напомним, в Китае массово вакцинируют студентов непроверенным препаратом от COVID-19.