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Ракурс
Фото: ukrinform.ua

Тесты на коронавирус сдают все жители города-миллионника в Китае

26 окт 2020, 10:54
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Массовое тестирование жителей на коронавирусную болезнь COVID-19 делают в китайском городе Кашгар. Тестирование проводят на фоне региональной вспышки в провинции Синьцзян.

Среди 4,7 млн жителей города Кашгар, которых тестируют, пока зафиксировано 138 бессимптомных случаев. Об этом сообщает ВВС.

В Синьцзяне проживает в основном мусульманское уйгурское меньшинство Китая, которое, по словам правозащитников, преследуется правительством Пекина.

Жителям Кашгара не позволяют покидать город. Исключение составляют граждане, имеющие справки об отрицательном результате тестирования. Также в Кашгаре закрыты школы.

По данным издания, первым случаем вспышки Кашгаре стала бессимптомная женщина. Она работала на швейной фабрике в округе Шуфу, что на окраине города.


Это был первый местный случай в материковом Китае на протяжении 10 дней.

Напомним, в Китае массово вакцинируют студентов непроверенным препаратом от COVID-19.

Источник: Ракурс


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