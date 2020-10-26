Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера. Фото: Мир Формулы-1

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Ракурс

Рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на этапах «Формулы-1» побит британским гонщиком.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Португалии. Таким образом он одержал свою 92-ю победу в Гран-при и официально стал самым успешным гонщиком за все 70 лет существования чемпионата мира. Ранее, на Гран-при Айфеля в Германии, Гамильтон выиграл свою 91-ю гонку в «Формуле-1» и сравнялся по количеству побед с семикратным чемпионом мира немцем Михаэлем Шумахером. Об этом сообщается на странице «Формулы-1» в Twitter.

Ранее Льюис побил другой рекорд Шумахера по количеству завоеванных поул-позиций. Немецкий гонщик на момент завершения карьеры имел 68 выигранных квалификаций, а британец уже имеет 97 поул-позиций.

По статистике, Михаэль Шумахер выиграл 29,5% своих гонок и 22% квалификаций, а у Льюиса Хэмилтона результативность составляет 35,1% и 37% соответственно.

Эксперты не исключают, что в будущем Льюис Хэмилтон может закрепить свое лидерство и длительное время будет оставаться самым титулованным гонщиком в истории «Формулы-1».

Напомним, весной 2019 года сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик дебютировал за рулем болида «королевских гонок» на тестах в Бахрейне.