В Ла-Манше семеро преступников пытались захватить танкер

https://racurs.ua/n145596-v-la-manshe-semero-prestupnikov-pytalis-zahvatit-tanker.html

Ракурс

В проливе Ла-Манш семеро преступников пытались захватить нефтяной танкер Nave Andromeda. Инцидент произошел в воскресенье, 25 октября, недалеко от острова Уайт. Власть расценила произошедшее как морской терроризм.

Злоумышленники, которые пытались похитить судно, были из числа пассажиров, сообщает «Бабель» со ссылкой на The Telegraph.

6 октября танкер под флагом Либерии вышел из нигерийского города Лагос. В день инцидента, 25 октября, судно должно было прибыть в британский Саутгемптон. Когда оно подходило к берегам Великобритании, пассажиры начали угрожать команде. Экипаж поставил судно на якорь и подал сигнал тревоги.

Спецподразделение Королевского военно-морского флота обезвредило злоумышленников, операция длилась девять минут. Команда не пострадала.

Напомним, недавно в Грузии вооруженный мужчина захватил банк. Он держал в заложниках 43 человека и требовал 500 тыс. долл.