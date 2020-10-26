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Ракурс

У Ла-Манші семеро злочинців намагалися захопити танкер

26 жов 2020, 10:33
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У протоці Ла-Манш семеро злочинців намагалися захопити нафтовий танкер Nave Andromeda. Інцидент стався у неділю, 25 жовтня, неподалік від острова Вайт. Влада розцінила подію як морський тероризм.

Зловмисники, які намагалися викрасти судно, були з числа пасажирів, повідомляє «Бабель» з посиланням на The Telegraph.

6 жовтня танкер під прапором Ліберії вийшов з нігерійського міста Лагос. В день інциденту, 25 жовтня, судно мало прибути до британського Саутгемптона. Коли воно підходило до берегів Великої Британії, пасажири почали погрожувати команді. Екіпаж поставив судно на якір і подав сигнал тривоги.


Спецпідрозділ Королівського військово-морського флоту знешкодив зловмисників, операція тривала дев’ять хвилин. Команда не постраждала.

Нагадаємо, нещодавно у Грузії озброєний чоловік захопив банк. Він тримав у заручниках 43 людини і вимагав 500 тис. дол.

Джерело: Ракурс


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