У Ла-Манші семеро злочинців намагалися захопити танкер

https://racurs.ua/ua/n145596-u-la-manshi-semero-zlochynciv-namagalysya-zahopyty-tanker.html

Ракурс

У протоці Ла-Манш семеро злочинців намагалися захопити нафтовий танкер Nave Andromeda. Інцидент стався у неділю, 25 жовтня, неподалік від острова Вайт. Влада розцінила подію як морський тероризм.

Зловмисники, які намагалися викрасти судно, були з числа пасажирів, повідомляє «Бабель» з посиланням на The Telegraph.

6 жовтня танкер під прапором Ліберії вийшов з нігерійського міста Лагос. В день інциденту, 25 жовтня, судно мало прибути до британського Саутгемптона. Коли воно підходило до берегів Великої Британії, пасажири почали погрожувати команді. Екіпаж поставив судно на якір і подав сигнал тривоги.

Спецпідрозділ Королівського військово-морського флоту знешкодив зловмисників, операція тривала дев’ять хвилин. Команда не постраждала.

Нагадаємо, нещодавно у Грузії озброєний чоловік захопив банк. Він тримав у заручниках 43 людини і вимагав 500 тис. дол.