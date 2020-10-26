Степанов образився на критиків української вакцини від COVID-19. Фото: Фокус

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Максим Степанов, міністр охорони здоров’я, відповів критикам української вакцини від коронавірусу.

За словами очільника МОЗ, Україна багата на талановитих учених, залишилося лише відновити технічну базу — лабораторії. Саме тому зараз дослідження зразків доводиться робити в лабораторіях США та Туреччини. Також до розробки вакцини залучена американська компанія. Про це йшлося 26 жовтня під час ранкового брифінгу.

Позбувайтеся, будь ласка, цього комплексу національної меншовартості — що ми ні на що не здатні, нічого не можемо зробити, — заявив Степанов.

Міністр зазначив, що три етапи клінічних випробувань українського кандидата у вакцини від COVID-19 займуть близько року. Він підкреслив, що незважаючи на те, що в розробці вакцини беруть участь американські компанії, кандидат на вакцину — саме український.

Нагадаємо, у вересні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Україна активно веде переговори про постачання вакцини від коронавірусу з п’ятьма розробниками — Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer й AstraZeneca.