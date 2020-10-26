Степанов обиделся на критиков украинской вакцины от COVID-19. Фото: Фокус

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Максим Степанов, министр здравоохранения, ответил критикам украинской вакцины от коронавируса.

По словам главы Минздрава, Украина богата на талантливых ученых, осталось только восстановить техническую базу — лаборатории. Именно поэтому сейчас исследования образцов приходится делать в лабораториях США и Турции. Также к разработке вакцины привлечена американская компания. Об этом шла речь 26 октября во время утреннего брифинга.

Избавляйтесь, пожалуйста, от этого комплекса национальной неполноценности — что мы ни на что не способны, ничего не можем сделать, — заявил Степанов.

Министр отметил, что три этапа клинических испытаний украинского кандидата в вакцины от COVID-19 займут около года. Он подчеркнул, что несмотря на то, что в разработке вакцины принимают участие американские компании, кандидат на вакцину — именно украинский.

Напомним, в сентябре министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина активно ведет переговоры о поставках вакцины от коронавируса с пятью разработчиками — Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.