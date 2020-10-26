Льюїс Гамільтон побив рекорд Міхаеля Шумахера. Фото: Мир Формулы-1

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Ракурс

Рекорд Міхаеля Шумахера за кількістю перемог на етапах «Формули-1» побито британським гонщиком.

Пілот «Мерседеса» Льюїс Гамільтон переміг на Гран-прі Португалії. Таким чином він здобув свою 92-у перемогу в Гран-прі і офіційно став найуспішнішим гонщиком за всі 70 років існування чемпіонату світу. Раніше, на Гран-прі Айфеля у Німеччині, Гамільтон виграв свою 91-у гонку в «Формулі-1» і зрівнявся за кількістю перемог із семиразовим чемпіоном світу німцем Міхаелем Шумахером. Про це повідомляється на сторінці «Формули-1» в Twitter.

Раніше Льюїс перевершив інший рекорд Шумахера, за кількістю завойованих поул-позицій. Німецький гонщик на момент завершення кар'єри мав 68 виграних кваліфікацій, а британець вже має 97 поул-позицій.

За статистикою, Міхаель Шумахер виграв 29,5% своїх гонок і 22% кваліфікацій, а у Льюїса Гамільтон результативність становить 35,1% і 37% відповідно.

Експерти не виключають, що у майбутньому Льюїс Гамільтон може закріпити своє лідерство та тривалий час залишатиметься найтитулованішим гонщиком в історії «Формули-1».

Нагадаємо, навесні 2019 року син семиразового чемпіона «Формули-1» німця Міхаеля Шумахера Мік дебютував за кермом боліда «королівських гонок» на тестах в Бахрейні.