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Тестування на коронавірус. Фото:
Тести на коронавірус здають усі мешканці міста-мільйонника в Китаїhttps://racurs.ua/ua/n145598-usih-meshkanciv-mista-milyonnyka-testuut-na-covid-19-u-kytayi.htmlРакурс
Масове тестування мешканців на коронавірусну хворобу COVID-19 проводять у китайському місті Кашгар. Тестування відбувається на тлі регіонального спалаху в провінції Сіньцзян.
Серед 4,7 млн мешканців міста Кашгар, яких охоплено тестуванням, наразі зафіксовано 138 безсимптомних випадків. Про це повідомляє ВВС.
У Сіньцзяні проживає в основному мусульманська уйгурська меншина Китаю, яка, за словами правозахисників, переслідується урядом Пекіна.
Жителям міста не дозволяють залишати місто. Виняток становлять особи, які мають довідки про негативний результат тестування. Також у Кашгарі зачинені школи.
За даними видання, першим випадком спалаху Кашгарі стала безсимптомна жінка. Вона працювала на швейній фабриці в окрузі Шуфу, що на околиці міста.
Це був перший місцевий випадок на материковому Китаї протягом 10 днів.
Нагадаємо, що у Китаї масово вакцинують студентів неперевіреним препаратом від COVID-19.
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