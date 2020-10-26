Тестування на коронавірус. Фото:

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Масове тестування мешканців на коронавірусну хворобу COVID-19 проводять у китайському місті Кашгар. Тестування відбувається на тлі регіонального спалаху в провінції Сіньцзян.

Серед 4,7 млн мешканців міста Кашгар, яких охоплено тестуванням, наразі зафіксовано 138 безсимптомних випадків. Про це повідомляє ВВС.

У Сіньцзяні проживає в основному мусульманська уйгурська меншина Китаю, яка, за словами правозахисників, переслідується урядом Пекіна.

Жителям міста не дозволяють залишати місто. Виняток становлять особи, які мають довідки про негативний результат тестування. Також у Кашгарі зачинені школи.

За даними видання, першим випадком спалаху Кашгарі стала безсимптомна жінка. Вона працювала на швейній фабриці в окрузі Шуфу, що на околиці міста.

Це був перший місцевий випадок на материковому Китаї протягом 10 днів.

Нагадаємо, що у Китаї масово вакцинують студентів неперевіреним препаратом від COVID-19.