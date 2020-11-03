У Словаччині масово тестували населення. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145987-za-vyhidni-u-slovachchyni-testuvaly-na-koronavirus-tretynu-naselennya-rezultaty.html

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Масове тестування на коронавірусну хворобу COVID-19 провела у минулі вихідні Словаччина. Аналізи здали понад 3,6 млн жителів країни.

Хворими на коронавірус виявились понад 1% учасників тестування. Про це повідомляє CNN.

Тестування проводили у рамках загальнонаціональної програми «Спільна відповідальність». Тестують всіх жителів старших за 10 років. Винятки зробили лише для людей віком понад 65 років, які перебувають вдома, інвалідів, хворих на рак, людей з ослабленим імунітетом та інших вразливих груп.

За даними влади, позитивний результат отримали близько 38 тис. 359 осіб.

Пілотне тестування відбулося 23 жовтня в Ораві і Бардейові. У цих регіонах спостерігається найбільша кількість випадків COVID-19 в країні. В іншій частині країни тестування проходило одночасно в суботу та неділю, 31 жовтня і 1 листопада.

За словами експерта з моделювання інфекційних захворювань в Університеті Ворика і наукового радника уряду Великої Британії Майка Тілдеслі, масове тестування може використовуватися як альтернатива ізоляції.

Будь-яка стратегія масового тестування повинна проводитися через регулярні проміжки часу (кожні кілька днів), щоб бути ефективною стратегією і дозволити пом’якшити деякі заходи ізоляції, — додав він.



Уряд Словаччини розглядає можливість проведення другого етапу масового тестування наприкінці цього місяця.

Нагадаємо, масове тестування мешканців на коронавірус проводять у китайському місті Кашгар. Серед 4,7 млн мешканців міста Кашгар, яких охоплено тестуванням, наразі зафіксовано 138 безсимптомних випадків.