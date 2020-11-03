В Шри-Ланке спасают китов. Фото: The Guardian

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Киты-пилоты массово выбросились на берег в Панадура, что в 25 км к югу от Коломбо, Шри-Ланка. Местные власти говорят, что речь идет о более чем 100 особях.

Это стало самым массовым выбросом китов на берег за всю историю страны. Об этом сообщает The Guardian.

Спасением китов занялись отряды военно-морского флота, спасатели и волонтеры. Спасательная операция продолжалась круглосуточно. Люди пробовали оттянуть рыб на глубину, но прибой снова выносил их на берег.

Национальное управление по защите морской среды (MEPA) подтвердило, что это самая большая стая китов, которая застряла в Шри-Ланке. Очень необычно, чтобы такое большое количество особей сбилось с курса, считают эксперты.

Это напоминает массовый выброс китов на мели в Тасмании, который произошел в сентябре. Тогда на берегу оказалось около 470 китов, что стало крупнейшим в Австралии выбросом на сушу морских животных за всю историю. 110 китов удалось спасти во время операции, которая длилась несколько дней.

Киты-пилоты могут вырастать до 6 м и весить около тонны.

Напомним, в сентябре горбатый кит «сбился с курса» и заплыв на 30 км вглубь реки с названием Восточный аллигатор в национальном парке Какаду на севере Австралии.