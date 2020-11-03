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Ракурс
НАБУ объявило в розыск судью Павла Вовка. Фото:

Судью Вовка объявили в розыск — подробности (ФОТО)

3 ноя 2020, 18:54
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Главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка разыскивают правоохранители.

НАБУ объявило в розыск главу ОАСК, который подозревается в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти и принятие заказных решений. Соответствующая информация появилась 3 ноября на сайте Антикоррупционного бюро.

Отмечается, что Вовка разыскивают из-за систематического игнорирования повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявку для участия в допросе и других процессуальных действий.

НАБУ оголосило в розшук суддю Павла Вовка. Фото: НАБУ

Напомним, 29 октября Высший антикоррупционный суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Вовку. 17 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили ему о подозрении по делу о попытке захвата государственной власти. Также под подозрением оказались заместитель Вовка, пять судей ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Украины и еще четыре человека.


Правоохранители считают, они планировали захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.

Однако Вовку меру пресечения не избрали, поскольку тот проигнорировал судебное заседание.

Источник: Ракурс


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