НАБУ объявило в розыск судью Павла Вовка. Фото:

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Главу Окружного административного суда города Киева Павла Вовка разыскивают правоохранители.

НАБУ объявило в розыск главу ОАСК, который подозревается в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти и принятие заказных решений. Соответствующая информация появилась 3 ноября на сайте Антикоррупционного бюро.

Отмечается, что Вовка разыскивают из-за систематического игнорирования повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявку для участия в допросе и других процессуальных действий.

Напомним, 29 октября Высший антикоррупционный суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Вовку. 17 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили ему о подозрении по делу о попытке захвата государственной власти. Также под подозрением оказались заместитель Вовка, пять судей ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Украины и еще четыре человека.

Правоохранители считают, они планировали захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.

Однако Вовку меру пресечения не избрали, поскольку тот проигнорировал судебное заседание.