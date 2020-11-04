Глава ОАСК Вовк контактировал с Банковой после победы Зеленского, фото — "Слідство.Інфо"

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Ракурс

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк в период президентских выборов в 2019 году, как свидетельствуют записи Антикоррупционного бюро в его кабинете, мог общаться с приближенными к Владимиру Зеленскому людьми.

Во второй части фильма «Следствие-инфо» «Совещательная комната» журналисты предполагают на основе записей НАБУ из кабинета председателя ОАСК, что именно Вовк договаривался с окружением новой власти и ездил на аудиенцию в Офис президента, хотя перед этим называл Зеленского «чистым лохом».

После инаугурации Зеленского в мае прошлого года Вовк, вероятно, наведывался в Администрацию президента. С какой целью председатель суда ездил в АП, у Зеленского так и не объяснили.

Записи, которые стали основой для фильма, журналисты получили из собственных источников. Их скрыто делали детективы Национального антикоррупционного бюро в кабинете председателя суда. Как они свидетельствуют, Вовк хвастался общением с Андреем Богданом еще в марте 2019 года, накануне первого тура президентских выборов.

Андрюха Богдан, я с ним общаюсь, он заместитель председателя штаба. Говорит, что «Зеленому» (вероятно, Зеленскому — «Ракурс») уже предлагали космические… Он сказал — пошли на …, — говорил тогда Вовк собеседнику.

После первого тура выборов, в котором уверенно победил Зеленский, у Вовка был телефонный контакт с членом команды Зеленского по имени Андрей. Вовк ходатайствовал о возможности для своего знакомого попасть в команду Зеленского.

Слушай, я знаю, что тебя эти выборы уже колбасят. Но, смотри, я не могу не спросить, потому что меня человек попросил… Колесниченко. У него хозяйство, бизнес в Кировоградской области. Увидел, что вы победили, говорит: «Я им хочу помогать на второй тур», — говорит на пленках голос Вовка в телефонном разговоре.

Другие диалоги Вовка и судей ОАСК свидетельствуют о визите председателя суда на Банковую в мае 2019 года и их отношение к получению томоса для ПЦУ.

ОП, Богдан и Вовк от интервью со «Слидством.Инфо» отказались.

Ранее Зеленского просили безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Судей ОАСК, председателя Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных должностных лиц и других лиц НАБУ подозревает в создании преступной организации, захвате госвласти, злоупотреблении влиянием. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.

Петиция с призывом распустить скандальный суд набрала на сайте президента Украины необходимые для рассмотрения им 25 тыс. голосов. Президент в ответ «поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия».