Віталій Марків. Фото: прес-служба МВС

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Віталій Марків, український нацгвардієць, якого звинувачували у вбивстві італійського журналіста та його російського перекладача, був виправданий апеляційним судом Мілану.

Нацгвардієць назвав своє виправдання у суді перемогою над кремлівською пропагандою. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Марків наголосив, що його команді вдалося довести, що кремлівська пропаганда не може побороти справедливість. Він додав, що перемога у суді — це пам’ять про всіх загиблих захисників України.





Після повернення додому нацгвардієць планує перш за все вдягнути свою форму. Він розповів, що для нього, як для військовослужбовця, найважливішим були гідність та дисципліна, а також бойовий дух і патріотизм. Він пишається тим, що зміг довести свою невинуватість у суді попри тиск з боку однієї з найсильніших країн світу.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що боєць Національної гвардії України Віталій Марків повністю виправданий італійським судом. Апеляційний суд Мілана 3 листопада після майже п’ятигодинної перерви відновив слухання і виправдав українця. Служителі Феміди винесли рішення, що нацгвардієць не здійснив злочину.