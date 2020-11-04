Богдан оценил будущее Зеленского — Мне за него страшноhttps://racurs.ua/n146010-bogdan-ocenil-buduschee-zelenskogo-mne-za-nego-strashno.htmlРакурс
Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента, рассказал, планирует ли он мстить действующему президенту Владимиру Зеленскому, который отстранил его от должности, а также дал прогноз о будущем главы государства.
Нет. Я не хочу ему мстить… Я не хочу копать слабого. Они там открывают какие-то уголовные дела против меня, бегают там — смотреть больно. Беда в стране. Я уже говорил: «Просыпайся! У тебя беда на беде!», — заявил Богдан в интервью УП.
Также бывший глава офиса Зеленского рассказал, что ждет президента в будущем.
Я не знаю. Мне страшно. Если честно, я к нему нормально отношусь, он неплохой человек. Ему в какой-то момент стало нравиться быть президентом. Они все начали ходить, как дураки, говорить о втором сроке… Но какой второй срок? У тебя еще ничего не получается, — отметил Богдан.
По его мнению, Зеленский сейчас не рассуждает о втором сроке, а «думает, как досидеть первый».
Напомним, ранее Богдан, комментируя возможное возвращение на Банковую, заявил, что он ничего не сможет сделать, поскольку «все уже развалено».