Момент снятия «зависшего» поезда в Нидерландах попал на видео

Поезд в Нидерландах. Фото: NOS

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Ракурс

Вагон метро, который ​​зацепился за скульптуру кита в Нидерландах, уже подняли с артобъекта с помощью кранов и опустили на землю.

До этого поезд ненадежно повис на «хвосте» кита в десяти метрах над землей и пробыл в таком положении всю ночь. Об этом сообщает NOS.

Два больших желтых краны установили цепи вокруг передней и задней части переднего вагона, чтобы поддержать его и уберечь от падения. В ходе специальной операции, которая началась на рассвете и продолжалась до вечера, рабочие отсоединили вагон от другого вагона, чтобы поезд можно было медленно спустить на землю.



Сообщается, что во время аварии поезд ехал без пассажиров, а машинист поезда не пострадал. Местное управление безопасности заявило, что машиниста допросила полиция в рамках расследования причин аварии. Впоследствии его отпустили домой. Анализы машиниста оказались в норме — он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Также исключается возможность человеческой ошибки.

За операцией «освобождения» китового хвоста от вагона наблюдали десятки нидерландцев, несмотря на рекомендации остаться дома во время эпидемии, поскольку событие вызвало ажиотаж.

Напомним, ранее мы сообщали, что 2 ноября в Нидерландах скульптура китов помогла поезда не упасть в реку. Инцидент произошел в Спейкениссе, вблизи Роттердама. Поезд метро выехал за пределы защитного барьера станции и завис в нескольких метрах над водой на элементе скульптуры кита. Машинист смог самостоятельно выбраться из поезда, после чего его доставили в больницу.